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15.02.2020 - 17:46 |

Barcelona-Getafe: 2-1

La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, ligde hemen ardında bulunan Getafe'yi konuk etti. Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı. Getafe maçın son anlarında Barcelona'yı zorladı. Nefes kesen mücadele Skorer'den canlı olarak yayınlandı.

Barcelona-Getafe: 2-1

İspanya La Liga'nın 24. haftası kritik bir maça sahne oldu. Zirve yarışı veren Barcelona evinde Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Nou Camp'ta Barcelona'nın gollerini 33. dakikada Griezmann, 39. dakikada Sergi Roberto attı. Messi ilk golün asistine imza attı. Getafe'de tek golü 66. dakikada Angel kaydetti.

Barcelona bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği Real Madrid ile paylaştı. Getafe ise 42 puanda kaldı. Nefes kesen mücadele Skorer'den canlı olarak yayınlandı.

 

İLK 11'LER

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Arthur, Messi, Griezmann, Ansu Fati

GETAFE: Soria, Nyom, Djene, Etxeita, Oliveira, Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Molina, Mata

Barcelona-Getafe: 2-1

FC Barcelona'nın Eğlenceli Antremanı

 

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