15.02.2020 - 17:46 |
Barcelona-Getafe (CANLI)
La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, ligde hemen ardında bulunan Getafe'yi konuk ediyor. Bu kritik maçı şifresiz ve canlı yayınla haberimiz içinde yer alan D-Smart yayınından izleyebilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 24. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, kendisini 42 puanla hemen ardından takip eden 3. sıradaki Getafe'yi Nou Camp'ta ağırlıyor.
D Smart'ın Spor Smart kanalında yayınlanan mücadeleyi haberimiz içinde yer alan Youtube yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz.
BARCELONA - GETAFE
İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Arthur, Messi, Griezmann, Ansu Fati
GETAFE: Soria, Nyom, Djene, Etxeita, Oliveira, Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Molina, Mata