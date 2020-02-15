Barcelona-Getafe (CANLI)

İspanya La Liga'nın 24. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, kendisini 42 puanla hemen ardından takip eden 3. sıradaki Getafe'yi Nou Camp'ta ağırlıyor.

D Smart'ın Spor Smart kanalında yayınlanan mücadeleyi haberimiz içinde yer alan Youtube yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - GETAFE

İLK 11'LER

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Arthur, Messi, Griezmann, Ansu Fati

GETAFE: Soria, Nyom, Djene, Etxeita, Oliveira, Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Molina, Mata