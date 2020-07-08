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08.07.2020 - 12:13 | | İHA

Barcelona, Kuric'in sözleşmesini uzattı

Barcelona Basketbol Takımı, Kyle Kuric'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona, Kuric'in sözleşmesini uzattı
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Geçtiğimiz günlerde Sarunas Jasikevicius'u başantrenörlük görevine getiren Barcelona Basketbol Takımı'nda Kyle Kuric ile de yeni sözleşme imzalandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 2018'de Barcelona'ya transfer olan Kuric, Estudiantes, Gran Canaria ve Zenit formaları da giymişti.

Barcelona, Kuricin sözleşmesini uzattı

Kyle Kuric, geride kalan sezonda THY Euroleague'de 9.4, İspanya Ligi'nde 8.8 sayı ortalaması yakaladı.

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