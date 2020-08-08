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08.08.2020 - 19:49 |

Barcelona Napoli (CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Napoli'yi konuk ediyor. İki ekip arasındaki ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.

Barcelona Napoli (CANLI)
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geliyor. İki ekip arasındaki mücadele 1-1 sona ermişti. Dev mücadele saat 22.00'de başladı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Bayern Münih - Chelsea eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Barcelona Napoli (CANLI)



İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

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