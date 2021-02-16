Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün oynanacak olan iki maç ile start alacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda günün en dikkat çekici mücadelesinde Camp Nou'da Katalan temsilcisi Barcelona sahasında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takımda rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde edebilmek için sahada mücadele edecek. Maçın başlamasına saatler kala futbolsverler maçın yayın bilgileri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BARCELONA-PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen ve canlı olarak ekrana gelecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakaları ise 23-24 Mart tarihlerinde oynanacak.

BARCELONA-PSG DAHA ÖNCE 2017 ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam karşı karşıya gelecek olan Barcelona-Paris Saint Germain daha önce 2016/2017 sezonunda son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ilk maç Parc Des Princes'te PSG'nin 4-0'lık galibiyeti ile sona ermişti. Camp Nou'da oynanan rövanş mücadelesinde Barcelona ulaşılması güç bir sonuç alarak sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.