Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
16.02.2021 - 14:45 |

Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün iki maç oynanacak. Günün en dikkat çekici müsabakası ise Barcelona-Paris Saint Germain arasında oynanacak. Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonunda ilk maçlar 16-17 Şubat tarihleri arasında rövanş maçları ise 23-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Peki Barcelona-Paris Saint Germain maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
ABONE OL

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün oynanacak olan iki maç ile start alacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda günün en dikkat çekici mücadelesinde Camp Nou'da Katalan temsilcisi Barcelona sahasında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takımda rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde edebilmek için sahada mücadele edecek. Maçın başlamasına saatler kala futbolsverler maçın yayın bilgileri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BARCELONA-PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen ve canlı olarak ekrana gelecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakaları ise 23-24 Mart tarihlerinde oynanacak.

BARCELONA-PSG DAHA ÖNCE 2017 ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam karşı karşıya gelecek olan Barcelona-Paris Saint Germain daha önce 2016/2017 sezonunda son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ilk maç Parc Des Princes'te PSG'nin 4-0'lık galibiyeti ile sona ermişti. Camp Nou'da oynanan rövanş mücadelesinde Barcelona ulaşılması güç bir sonuç alarak sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.

 

Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor
    Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor
  2. Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek
    Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek
  3. Tel Aviv - Efes maçının tarihi belli oldu
    Tel Aviv - Efes maçının tarihi belli oldu
  4. Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
    Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
  5. Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü
    Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona-Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika | Trabzonspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika | Trabzonspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet