Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Barcelona, skorer basketbolcu Kyle Kuric'in sözleşmesini uzattı
08.07.2020 - 11:33 | |   İSTANBUL (AA) -

Barcelona, skorer basketbolcu Kyle Kuric'in sözleşmesini uzattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Slovak asıllı ABD'li şutör Kyle Kuric'in sözleşmesini yeniledi.

Barcelona, skorer basketbolcu Kyle Kuric'in sözleşmesini uzattı
ABONE OL

Barcelona Kulübü, 30 yaşındaki skorer basketbolcu Kuric ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'nın Estudiantes, Gran Canaria ve Rusya'nın Zenit takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Kuric, 2018'de Barcelona'ya transfer olmuştu.

Kuric, geçen sezon Barcelona ile İspanya liginde 8,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde 9,4 sayı ortalaması yakalamıştı.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı | 46 yıl önce bugün...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Barcelona, skorer basketbolcu Kyle Kuric'in sözleşmesini uzattı
    Barcelona, skorer basketbolcu Kyle Kuric'in sözleşmesini uzattı
  2. Halkbank, Gökhan ve Volkan’la devam ediyor
    Halkbank, Gökhan ve Volkan’la devam ediyor
  3. İbrahimovic: Sezon başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik
    İbrahimovic: Sezon başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik
  4. Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor
    Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor
  5. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvan'a sahip çıktı!
    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvan'a sahip çıktı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor

Prof. Dr. Mehmet Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor  

Son dakika | Pellegrini, Real Betis ile resmen anlaştı

Son dakika | Pellegrini, Real Betis ile resmen anlaştı

Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek

Sıradaki Haber