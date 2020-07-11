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11.07.2020 - 23:45 |

Barcelona Valladolid'i yendi! Messi tarihe geçti...

La Liga'daBarcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi. Mücadelede bir asist yapan Lionel Messi ligde 22 gol ve 20 asiste ulaştı ve tarihteki ilk oyuncu oldu

Barcelona Valladolid'i yendi! Messi tarihe geçti...
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi. 

Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu. 

Katalan temsilcisi, 15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz'ın yerine oyuna dahil oldu. 

Messi tarihe geçti
Barcelona'nın deplasmanda Valladolid ile oynadığı maçta bir asist atan Lionel Messi böylece 2019-2020 sezonunda La Liga 20. asistine ulaştı. Messi aynı zamanda bu sezon ligde 22 gol attı ve iki istatistikte de 20 barajına ulaşan tarihteki ilk oyuncu oldu

Puanını 79'a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip. 

Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

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