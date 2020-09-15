Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona'da Arturo Vidal ile yollar ayrılıyor!
15.09.2020 - 17:57 | | Sporx

Barcelona'da Arturo Vidal ile yollar ayrılıyor!

Barcelona'da bir süredir beklenen ayrılık resmileşti ve sportif direktör Ramon Planes, Vidal'in takımdan ayrılacağını doğruladı.

ABONE OL

Barcelona'da sportif direktör Ramon Planes, Şilili orta saha Arturo Vidal'in takımdan ayrılacağını doğruladı.

Planes ayrıca, Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda Manchester City'nin kadrosunda bulunan Eric Garcia için de harekete geçebileceklerini belirtti.

"ŞU ANDA GÖRÜŞÜYORUZ"

Planes Vidal ile ilgili yaptığı açıklamada; "Vidal'e teşekkür ediyorum. Büyük bir kalbi ve adanmışlığı var. Şu anda görüşme halindeyiz. Kulüpler salgından çok etkilendi." dedi.

33 yaşındaki Vidal, 2018 yazında 18 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'ten transfer edilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre Belözoğlu ikna etti! Dünyaca ünlü golcü...

Barcelonada Arturo Vidal ile yollar ayrılıyor

Barcelonada Arturo Vidal ile yollar ayrılıyor

    Çin’in Wuhan şehrinde hayat da futbol da normale döndü!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Barcelona'da Arturo Vidal ile yollar ayrılıyor!
      Barcelona'da Arturo Vidal ile yollar ayrılıyor!
    2. Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi
      Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi
    3. Son Dakika | PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza
      Son Dakika | PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza
    4. Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!
      Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!
    5. Yozgatspor'da 12'si futbolcu 15 kişide koronavirüs vakası
      Yozgatspor'da 12'si futbolcu 15 kişide koronavirüs vakası



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı

    Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı

    Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

    Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

    Son dakika | Roma'dan Mert Çetin kararı

    Son dakika | Roma'dan Mert Çetin kararı

    Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

    Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

    Sıradaki Haber