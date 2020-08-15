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15.08.2020 - 18:21 |

Barcelona'da büyük kriz! Messi'den ayrılık kararı...

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olan Barcelona'da Messi'nina ayrılık kararı aldığı ön sürüldü.

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 gibi tarihi bir mağlup olan Barcelona'da sular durulmuyor. Katalan ekibinde Messi ayrılma kararını yeniden düşünmeye başladı.

Barcelona yönetiminin bu hezimetin ardından 17 Ağustos'ta düzenlenecek olan yönetim kurulu toplantısında radikal kararlar alması bekleniyor.

MESSI AYRILMAYA KARAR VERDİ

İspanyol basınında Cope Es'in haberine göre, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Messi'nin 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardınan Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü. Arjantinli yıldız eğer kulüpte büyük değişim olmazsa sözleşmesini yenilemeyi düşünecek fakat yapısal bir değişim olmadığı takdirde ayrılacak.

Barcelonada büyük kriz Messiden ayrılık kararı...

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