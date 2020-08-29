29.08.2020 - 20:47 |
Barcelona'da kriz büyüyor! Messi rest çekti...
Messi, Barcelona'nın Pazar günü Covid-19 ve sağlık kontrolleri testine katılmayacak. Antrenmanlara da çıkmak istemeyen Arjantinli yıldız, geri dönmeyeceğini yönetime bildirdi.
Lionel Messi her geçen gün Barcelona'dan uzaklaşıyor. 33 yaşındaki futbolcu salı günü kulüpten ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.
Yıldız oyuncu Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak coronavirüs testlerine girmeyeceğini bildirdi.
Radyo Catalunya'nın haberine göre, yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak. Arjantinli futbolcu, antrenmanlar öncesinde yapılacak PCR testine girmeyeceğini yetkililere söyledi.