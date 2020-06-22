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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann kavgası!
22.06.2020 - 18:02 | | Sporx

Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann kavgası!

La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da takım karıştı. Barça'nın süperstarları Lionel Messi ile Antoine Griezmann'ın kavga ettiği iddia edildi.

Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann kavgası!
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Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da "gerginlik" başladı.

Barça'nın süperstarı Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan Antoine Griezmann ile idmanda "kavga ettiği" kaydedildi.

İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.

Barcelonada Lionel Messi ile Antoine Griezmann kavgası

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