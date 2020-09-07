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07.09.2020 - 17:49 |

Barcelona'da Messi antrenman için tesislere geldi!

Barcelona ile kriz yaşayan daha sonrasında kalacağını açıklayan Arjantinli yıldız Messi, antrenman için tesislere geldi.

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Birr sezon daha Barcelona'da kalma kararını açıklayan Lionel Messi, takımın antrenmanına katılmak için tesislere geldi.

Forma tanıtımında yer aldı
İspanya La Liga devi Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.

Barcelonada Messi antrenman için tesislere geldi

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