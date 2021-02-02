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02.02.2021 - 07:00 |

Barcelona’da Messi depremi!

7 Mart’ta başkanlık seçimi yapacak Barça’da Lionel Messi konusunda yeni bir kriz patlak verdi.

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Barcelona’da sorunlar bitmek bilmiyor. 7 Mart’ta başkanlık seçimi yapacak Barça’da Lionel Messi konusunda yeni bir kriz patlak verdi. Sözleşmesi 5 ay sonra bitecek Arjantinli yıldızın maliyetinin basına sızması kriz çıkardı. Mundo Deportivo’da Messi’nin son 4 yıllık maliyetinin tam 555 milyon euro olduğu aktarıldı. Haberin kulüp kaynaklarından alındığının belirtilmesi üzerine teknik direktör Ronald Koeman sert bir açıklama yaptı. Koeman, “Messi’nin kontrat detaylarını kim sızdırdı bilmiyoruz ama bunu yapan kişinin Barcelona’da bir geleceği olmayacak” dedi.

Barcelona’da Messi depremi

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