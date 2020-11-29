Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°spanya La Liga Haberleri Barcelona'da Messi golünü attÄ±, Maradona'yÄ± böyle andÄ±!
29.11.2020 - 18:37 |

Barcelona'da Messi golünü attÄ±, Maradona'yÄ± böyle andÄ±!

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasÄ±nda Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Osasuna'yÄ± 4-0 maÄŸlup etti.Â Messi maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarstÄ±. 10 numaralÄ± Maradona yazÄ±lÄ± Newell's Old Boys takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± gÃ¶steren Messi, golÃ¼nÃ¼, hafta iÃ§inde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya adadÄ±.Â

Barcelona'da Messi golünü attÄ±, Maradona'yÄ± böyle andÄ±!
ABONE OL

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasÄ±nda Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Osasuna'yÄ± 4-0 maÄŸlup etti.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan Barcelona, 30. dakikada Martin Braithwaite ve 42. dakikada Antoine Griezmann'Ä±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±da da rakibine karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ devam ettiren Barcelona, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 72. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklÄ± galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bu arada attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ±nda ellerini gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne doÄŸru kaldÄ±rarak, formasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki 10 numaralÄ± Maradona yazÄ±lÄ± Newell's Old Boys takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± gÃ¶steren Messi, golÃ¼nÃ¼, hafta iÃ§inde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya adadÄ±.Â 

Barcelona formasÄ±yla 641. golÃ¼nÃ¼ atan Messi, 643 golle, Brezilya'nÄ±n Santos takÄ±mÄ±nda 18 yÄ±l oynayan diÄŸer bir efsane futbolcu Pele'ye ait olan "aynÄ± kulÃ¼pte en fazla gol atma" rekorunu kÄ±rmaya daha da yaklaÅŸtÄ±.

Barcelonada Messi golÃ¼nÃ¼ attÄ±, MaradonayÄ± bÃ¶yle andÄ±

Barcelona'da ayrÄ±ca defanstaki sakat futbolcular listesine Gerard Pique ve Ronald Araujo'nun ardÄ±ndan Clement Lenglet de eklendi.Â 

MaÃ§Ä±n 66. dakikasÄ±nda ayak bileÄŸinden sakatlanan Lenglet'in yerine Carles Alena oyuna girdi.Â 

La Liga'da iki maÃ§ eksiÄŸi olan Katalan takÄ±mÄ± aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle puanÄ±nÄ± 14'e yÃ¼kselterek, 7. sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±. Osasuna ise 11 puanla 15. sÄ±raya geriledi.Â 

Ligde lider olan Real Sociedad (1 maÃ§Ä± eksik) ve averajla 2. sÄ±rada bulunan Atletico Madrid'in (2 maÃ§Ä± eksik) 23'er puanÄ± bulunuyor.

Â 

    Ümit Özat ateÅŸ püskürdü | 'Hakem hatalarÄ±nÄ±n cezalarÄ±nÄ± hep biz mi çekeceÄŸiz?
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Messi golünü attÄ±, Maradona'yÄ± böyle andÄ±!
      Messi golünü attÄ±, Maradona'yÄ± böyle andÄ±!
    2. Erol Bulut'tan Caner Erkin açÄ±klamasÄ±!
      Erol Bulut'tan Caner Erkin açÄ±klamasÄ±!
    3. Sergen YalçÄ±n'dan KadÄ±köy cevabÄ±!
      Sergen YalçÄ±n'dan KadÄ±köy cevabÄ±!
    4. Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ derbisi ne zaman? Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± hangi kanalda, saat kaçta?
      Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ derbisi ne zaman? Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± hangi kanalda, saat kaçta?
    5. Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ (CANLI)
      Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ (CANLI)



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Arjantin'de ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k veren Maradona mucizesi

    Arjantin'de ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k veren Maradona mucizesi

    Hollanda - Türkiye: 71-73

    Hollanda - TÃ¼rkiye: 71-73

    AltÄ±n kÄ±zlar yurda döndü

    AltÄ±n kÄ±zlar yurda dÃ¶ndÃ¼

    Ersun Yanal: "PozisyonlarÄ± mikronlarla ölçmek problem oldu"

    Ersun Yanal: "PozisyonlarÄ± mikronlarla Ã¶lÃ§mek problem oldu"

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet