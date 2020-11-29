Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasÄ±nda Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Osasuna'yÄ± 4-0 maÄŸlup etti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan Barcelona, 30. dakikada Martin Braithwaite ve 42. dakikada Antoine Griezmann'Ä±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â

Ä°kinci yarÄ±da da rakibine karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ devam ettiren Barcelona, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 72. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklÄ± galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â

Bu arada attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ±nda ellerini gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne doÄŸru kaldÄ±rarak, formasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki 10 numaralÄ± Maradona yazÄ±lÄ± Newell's Old Boys takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± gÃ¶steren Messi, golÃ¼nÃ¼, hafta iÃ§inde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya adadÄ±.Â

Barcelona formasÄ±yla 641. golÃ¼nÃ¼ atan Messi, 643 golle, Brezilya'nÄ±n Santos takÄ±mÄ±nda 18 yÄ±l oynayan diÄŸer bir efsane futbolcu Pele'ye ait olan "aynÄ± kulÃ¼pte en fazla gol atma" rekorunu kÄ±rmaya daha da yaklaÅŸtÄ±.

Barcelona'da ayrÄ±ca defanstaki sakat futbolcular listesine Gerard Pique ve Ronald Araujo'nun ardÄ±ndan Clement Lenglet de eklendi.Â

MaÃ§Ä±n 66. dakikasÄ±nda ayak bileÄŸinden sakatlanan Lenglet'in yerine Carles Alena oyuna girdi.Â

La Liga'da iki maÃ§ eksiÄŸi olan Katalan takÄ±mÄ± aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle puanÄ±nÄ± 14'e yÃ¼kselterek, 7. sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±. Osasuna ise 11 puanla 15. sÄ±raya geriledi.Â

Ligde lider olan Real Sociedad (1 maÃ§Ä± eksik) ve averajla 2. sÄ±rada bulunan Atletico Madrid'in (2 maÃ§Ä± eksik) 23'er puanÄ± bulunuyor.

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