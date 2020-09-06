Barcelona'da Messi krizi son bulmuyor!



Lionel Messi’nin Barcelona’da kalacağını açıklaması spor dünyasını ikiye böldü. Bir süredir ayrılmak için çaba sarf ettiği Katalan ekibinde yasal zorunluluklardan ötürü kalmayı seçen Arjantinli oyuncuya destek çıkanlar da oldu, bu kararın yanlış olduğunu savunanlar da… Yıldız futbolcunun üç yıl hocalığını yapan İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, “Messi Barça’ya büyük başarılar kazandırdı ama kulüpler her şeyin üzerindedir” dedi.

Antrenmana çıkmadı

Messi’nin verdiği röportajda Barcelona Başkanı Bartomeu’yu eleştirmesi ve kendisine verdiği sözleri tutmadığını söylemesinin de seçimlere etkisi olacağı değerlendirmesi yapıldı. Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Bartomeu’nun şansının azaldığı belirtildi. Öte yandan Messi takımının dünkü idmanına da çıkmadı. Antrenmana çıkması için gerekli koşul olan PRC testini de henüz yaptırmayan futbolcunun pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlaması gerekiyor.