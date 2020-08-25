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25.08.2020 - 20:51 | | Fanatik

Barcelona'da Messi'den ayrılık kararı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olan Barcelona'da Messi krizi büyüyor. Arjantinli yıldız ayrılık kararı aldı. Öte yandan Messi'nin FIFA'ya başvuracağı belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih'in çeyrek finalde dünya devi Barcelona'yı 8-2'lik skorla geçmesi Katalan kulübünü darmadağın etti. Önce teknik direktör Quique Setien'le yollar ayrıldı daha sorna ise Suarez ve Rakitic gibi oyuncuların biletleri kesildi. Tüm bu karmaşanın ortasında ise takımın yıldızı Lionel Messi vardı.

Arjantinli yıldız ayrılma isteğini yönetime iletse de teknik direktör değişimi beklendi.

Ronald Koeman'ın da ikna edemediği Messi, bugün ise ayrılık kararını detaylı bir şekilde yönetime bir kez daha iletti. Arjantin medyasında yer alan haberlere göre Messi, tek taraflı olarak serbest kalma maddesinin kullanılmasını talep etti. Ancak bu madde 30 Haziran'da geçerliliğini yitirmişti. Messi ise pandemiden doğan yeni şartlardan dolayı FIFA'ya giderek bu maddenin uzatılması gerekliliğini belirtecek.

Ayrılığını yönetime ileten Messi antrenmanlara da katılmayacak

Arjantinli yıldızın ismi Inter ve Manchester City'le anılıyor.

Barcelonada Messiden ayrılık kararı

Barcelonada Messiden ayrılık kararı

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