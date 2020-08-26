Barcelona'da tarihi Messi krizi! Manchester City sürprizi...

CELAL UMUT EREN

Barcelona’da dün akşam saatlerinde Messi’nin ayrılık dilekçesini resmen iletmesi kulübü ayağa kaldırdı. Taraftarlar, Nou Camp önünde protesto etti, istifa kararı aldığı kaydedilen Başkan Bartomeu çıkan haberleri reddetti

Barcelona’da Lionel Messi krizi bitmiyor. Bayern Münih karşısında gelen 8-2’lik yenilgi sonrası Barça ve Messi arasında gerilen ipler dün itibariyle kopma noktasına geldi.

Arjantinli yıldız, gönderdiği yazılı belgeyle Barcelona’dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine resmen iletti.

Messi, sözleşmesinde yer alan 2019-20 sezon sonu için ‘tek taraflı fesih’ maddesini kullanmak istiyor.

Barcelona yönetiminin ise sözleşmedeki bu maddenin 10 Haziran 2020 tarihine dek geçerli olduğunu ve yıldız futbolcunun bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılamayacağını savunuyor.

Messi’nin avukatları da pandemi nedeniyle sezonun uzamasının sözleşmedeki bu maddeyi geçerli kılacağını iddia ediyor. Messi’nin kararı sonrası Barça taraftarları ayağa kalktı. Taraftarlar Camp Nou’ya giderek Başkan Bartomeu ve yöneticileri istifaya çağırdı.



Tüm yaşanan tepkiler, Messi baskısı ve başarısızlıklar sonrası Barcelona Başkanı Josep Bartomeu’nun istifa ettiği öne sürüldü. 15 Mart 2021 için erken seçim kararı alan Bartomeu’nun henüz istifa etmediği kendisine yakın kaynaklar tarafından duyuruldu. Sport Gazetesi, Bartomeu’nun çıkan haberleri reddettiğini açıkladı.

Barcelona başkan adayı Jordi Farre, bugün mevcut başkan Bartomeu’ya karşı güvensizlik önergesi sunacağını duyurdu.

Koeman’a bildirmişti

Lionel Messi, Barcelona’dan ayrılmak istediğini yeni teknik direktör Ronald Koeman’a da bildirmişti. Koeman’la toplantı yapan Messi, kendini artık Barcelona’ya ait hissedemediğini ve bu nedenle ayrılmak istediğini iletmişti.

Pep Guardiola ile görüştü

Barcelona’da devam etmek istemeyen Lionel Messi için Manchester City iddiası gündeme düştü. Messi’nin Barcelona’da beraber çalıştığı Pep Guardiola ile tekrar bir araya gelmek istediği aktarıldı. Hatta ikili arasında ilk görüşmenin olduğu kaydedildi. Inter’in ise Messi’ye 350 milyon euro bütçe hazırladığı iddia edildi.

Transfer çağrıları

Ayrılık kararını Barcelona’ya ileten Lionel Messi’ye, dünyanın dört bir yanından kulüpler transfer çağrısında bulundu. İlk olarak Rusya’nın Lokomotiv Moskova kulübü, formalı bir Messi fotoğrafı paylaşarak, “Sürprizimizi bekleyin” mesajını yazdı. Ardından İspanya’dan Leganes de Arjantinli futbolcuya transfer teklifini sosyal medyadan iletti. Hatta NBA’den Chicago Bulls bile 10 numaralı bir Messi forması paylaştı.

517 maç

Lionel Messi, kariyerinde Barcelona’dan başka kulüpte oynamadı. Toplamda 517 maça çıkan Messi, 455 gol attı. Messi ayrıca Barça ile 11 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.