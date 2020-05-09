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09.05.2020 - 18:04 | | AA

Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanÄ±nda sakatlandÄ±

Antrenmanlara dÃ¼n tekrar baÅŸlayan Barcelona'da bugÃ¼n ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na Ã§Ä±kan Umtiti'nin sakatlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

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Barcelona'nÄ±n FransÄ±z futbolcusu Samuel Umtiti, bireysel antrenmanda sakatlandÄ±.Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± 14 Mart'ta sonlandÄ±rÄ±lan antrenmanlara dÃ¼n tekrar baÅŸlayan Barcelona'da bugÃ¼n ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na Ã§Ä±kan Umtiti'nin sakatlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Barcelona KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z futbolcunun saÄŸ bacak arka adalesinden sakatlÄ±k geÃ§irdiÄŸi belirtilirken, iyileÅŸme sÃ¼reciyle ilgili ayrÄ±ntÄ± verilmedi.Â 

Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kan 3 futbolcunun ismi aÃ§Ä±klandÄ±Â 

La Liga'da Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± daha Ã¶nce duyurulan 3 oyuncunun ismi belli oldu.Â 

Testleri pozitif olan futbolcularÄ±n, Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi olduklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

La Liga kurumunun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± protokol gereÄŸi bu hafta iÃ§inde antrenmanlara baÅŸlayan takÄ±mlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor.Â 

AntrenÃ¶rlerin en az 4 metre mesafede olmalarÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilirken, futbolcularÄ±n idman sonrasÄ±nda tesislerde deÄŸil, evlerinde duÅŸ almalarÄ± isteniyor.Â 

Kovid-19 testleri 15 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼Ã§ kez tekrarlanacak olan futbolcularÄ±n, sonrasÄ±nda toplu antrenmanlara geÃ§meleri, 1 ve 2. liglerde kalan maÃ§larÄ±n oynanmasÄ±na ise haziran ayÄ±nda baÅŸlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Barcelonada Umtiti ilk antrenmanÄ±nda sakatlandÄ±

Barcelonada Umtiti ilk antrenmanÄ±nda sakatlandÄ±

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