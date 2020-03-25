Barcelona'dan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

Barcelona Türkiye'nin sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." denildi.

Anadolu Efes Kulübü de sarı-lacivertliler için sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı yayımladı.