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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona'dan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
25.03.2020 - 19:38 | | İSTANBUL (AA) -

Barcelona'dan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfası, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Barcelona'dan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

Barcelona Türkiye'nin sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." denildi.

Anadolu Efes Kulübü de sarı-lacivertliler için sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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