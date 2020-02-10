Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona'dan ilginç Yıldız Tilbe paylaşımı
10.02.2020 - 17:24 |

Barcelona'dan ilginç Yıldız Tilbe paylaşımı

La Liga devi Barcelona'dan ilginç bir paylaşım geldi. Katalan ekibi 2014'te ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Lionel Messi ile ilgili attığı bir tweeti alıntılayarak cevap verdi, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

La Liga devi Barcelona'nın Türkiye hesabı ilginç bir paylaşıma imza attı. Katalan ekibi 2014'te ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin attığı bir tweeti yeniden gündeme getirdi.

Barcelona'nın dün Real Betis'i 3-2 mağlup ettiği maça yaptığı 3 asistle damga vuran Lionel Messi için Tilbe'den 2014 yılında bir tweet gelmişti.

Ünlü şarkıcı, "Messi nerdeyse onlar yensin" demişti. Barcelona da dün gece yıldız futbolcunun maça damga vuran performansının ardından bu paylaşımı hatırlattı ve alıntılayarak, "Messisi olan kazanır" notunu düştü.

Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Barcelonadan ilginç Yıldız Tilbe paylaşımı

Barcelonadan ilginç Yıldız Tilbe paylaşımı

Barcelonadan ilginç Yıldız Tilbe paylaşımı

    Falcao'nun doğum günü hazırlıkları sürüyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0

    BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0

    Beşiktaş'tan Shaq açıklaması! 'Ceza alması kaçınılmaz'

    Beşiktaş'tan Shaq açıklaması! 'Ceza alması kaçınılmaz'

    Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

    Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

    Antalyaspor’da Podolski göz doldurdu

    Antalyaspor’da Podolski göz doldurdu

    Sıradaki Haber