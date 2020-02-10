Barcelona'dan ilginç Yıldız Tilbe paylaşımı

La Liga devi Barcelona'nın Türkiye hesabı ilginç bir paylaşıma imza attı. Katalan ekibi 2014'te ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin attığı bir tweeti yeniden gündeme getirdi.

Barcelona'nın dün Real Betis'i 3-2 mağlup ettiği maça yaptığı 3 asistle damga vuran Lionel Messi için Tilbe'den 2014 yılında bir tweet gelmişti.

Ünlü şarkıcı, "Messi nerdeyse onlar yensin" demişti. Barcelona da dün gece yıldız futbolcunun maça damga vuran performansının ardından bu paylaşımı hatırlattı ve alıntılayarak, "Messisi olan kazanır" notunu düştü.

Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.