05.05.2020 - 10:15 |
Barcelona'dan Martinez için 3 futbolcu artı 80 milyon euro!
İtalyan basını, Barça'nın sezonun flaş ismi Lautaro Martinez için Inter'e 80 milyon euro artı Semedo, Firpo ve Todibo'yu teklif ettiğini yazdı.
Bu sezon attığı goller, yaptığı asistlerle Serie A'ya damga vuran Lautaro Martinez için çılgın teklif...
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; La Liga devi Barcelona, Arjantinli yıldız için Inter'e 80 milyon euro artı 3 futbolcu teklif etti. Önerilen oyuncular ise Semedo, Firpo ve Todibo...
90 milyon euro bonservis bedeli belirleyen İtalyan devinin vereceği cevap ise merakla bekleniyor...