Barcelona'dan Martinez için 3 futbolcu artı 80 milyon euro!

Bu sezon attığı goller, yaptığı asistlerle Serie A'ya damga vuran Lautaro Martinez için çılgın teklif...

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; La Liga devi Barcelona, Arjantinli yıldız için Inter'e 80 milyon euro artı 3 futbolcu teklif etti. Önerilen oyuncular ise Semedo, Firpo ve Todibo...

90 milyon euro bonservis bedeli belirleyen İtalyan devinin vereceği cevap ise merakla bekleniyor...