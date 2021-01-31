Barcelona'dan son dakika Messi açıklaması: Her türlü desteği sağlayacağız!

Barcelona'dan son dakika Lionel Messi açıklaması geldi. İspanya'nın saygın gazetelerinden El Mundo, Messi'nin 2017'de Barcelona ile yaptığı 4 yıllık sözleşmenin bedelini tam 550 milyon Euro olarak okuyucularına aktardı. Bu haber kısa süre içinde manşetlere taşındı ve İspanya'da gündem oldu.

Barcelona'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı ve bu süreçte dünyanın en iyi futbolcusuna her türlü desteği sağlayacağımızı deklare ederiz." ifadeleri yer aldı.

İşte El Mundo'nun büyük tartışmalara yol açacak o haberi...







