Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°spanya La Liga Haberleri Barcelona'dan yolsuzluk iddialarÄ±na yalanlama
10.04.2020 - 20:24 | | AA

Barcelona'dan yolsuzluk iddialarÄ±na yalanlama

Barcelona, istifa eden baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Emili Rousaud'un kulÃ¼pte yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.Â

Barcelona'dan yolsuzluk iddialarÄ±na yalanlama

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Emili Rousaud'un kulÃ¼pte yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rousaud'un suÃ§lamalarÄ±nÄ±n "asÄ±lsÄ±z" olduÄŸu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanÄ±mlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara baÅŸvurma hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutmaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.Â 

Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼nde, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Emili Rousaud ve Enrique Tombas'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu 6 yÃ¶netici, baÅŸkan Josep Maria Bartomeu'yu eleÅŸtirerek istifa etmiÅŸti.

Barcelonadan yolsuzluk iddialarÄ±na yalanlama

FC Barcelona'nÄ±n Bayern MÃ¼nih'i 4-0 MaÄŸlup EttiÄŸi MaÃ§

    Diletta Leotta karantinada formunu koruyor!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileÅŸti

    KoronavirÃ¼se yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileÅŸti

    Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceÄŸiz

    Infantino: Futbolu her yÃ¶nden desteklemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz

    Neuer'den rekor talep! 20 milyon euro...

    Neuer'den rekor talep! 20 milyon euro...

    Podolski pazar alÄ±ÅŸveriÅŸinde

    Podolski pazar alÄ±ÅŸveriÅŸinde

    SÄ±radaki Haber