Barcelona'dan yolsuzluk iddialarÄ±na yalanlama

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Emili Rousaud'un kulÃ¼pte yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rousaud'un suÃ§lamalarÄ±nÄ±n "asÄ±lsÄ±z" olduÄŸu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanÄ±mlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara baÅŸvurma hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutmaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.Â

Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼nde, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Emili Rousaud ve Enrique Tombas'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu 6 yÃ¶netici, baÅŸkan Josep Maria Bartomeu'yu eleÅŸtirerek istifa etmiÅŸti.

FC Barcelona'nÄ±n Bayern MÃ¼nih'i 4-0 MaÄŸlup EttiÄŸi MaÃ§