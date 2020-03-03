Barcelona’nın teknik direktörü Messi

‘Futbol asla sadece futbol değildir’ kitabının ünlü yazarı Simon Kuper, ESPN için kaleme aldığı makalede Barcelona ile ilgili yazmakta olduğu kitabından bazı bölümleri paylaştı, takımın idaresiyle ilgili açıklamada bulundu.

‘Az bilinir hocalar göreve geliyor’

Kuper “Barcelona’yı teknik adamlar değil, futbolcular yönetiyor. Messi ve Pique başta olmak üzere, güç futbolcuların elinde. Tüm büyük takımlar büyük hocalara yönelirken, Barça’da daha az bilinir isimlerin göreve geliyor olması bundan kaynaklanıyor” diye yazdı.

‘Nasıl oynayacaklarını Messi belirliyor’

Bir dönem önemli teknik adamların görev yaptığı kulüpte ardından işlerin değiştiğini belirten Kuper şunları anlattı: “Kısa zamanda Barcelona isimsiz teknik adamları göreve getirmeye başladı. Bu kulüpte teknik direktör patron değildir. Takımın nasıl oynayacağını o belirlemiyor. Takımın oyun stili futbolcular tarafından ve özellikle Messi tarafından belirleniyor.

‘Transferler üzerinde veto gücü var’

Pek çok transferi de Arjantinli oyuncu belirliyor, bir çok futbolcu ve teknik adam transferi üzerinde veto gücü bulunuyor. Bu gerçeği, bir çok kulüp yöneticisiyle konuştuktan ve Messi dönemine dair detaylı okumalar yapmamın ardından keşfettim” diye konuştu.



