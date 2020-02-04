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04.02.2020 - 17:47 |

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin tendonu koptu. Yıldız oyuncu sezonu kapattı.

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Bu sabah sağlık kontrollerinden geçen Fransız yıldız için Barcelona'ya kötü haber geldi. Daha önce de benzer sakatlık yaşayan Ousmane Dembele, tendon kopması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Dembele 3 yıl önce de benzer sakatlığı geçirmiş ve ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki Fransız oyuncunun ameliyat olması bekleniyor. Luis Suarez'in sakatlanmasının ardından forvet hattında büyük sorun yaşayan Katalan ekibi, Dembele'nin sezonu kapatmasıyla kanat rotasyonunda da büyük eksiklik yaşayacak.

Barcelonanın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

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