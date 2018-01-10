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10.01.2018 - 18:37 | | İHA

Barış Baştaş: ”Alanyaspor üst sıraları hedefliyor”

İkinci yarı hazırlıkları sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da yeni transfer Barış Baştaş, ”Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum" dedi.

Barış Baştaş: ”Alanyaspor üst sıraları hedefliyor”
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İkinci yarı hazırlıkları sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da yeni transfer Barış Baştaş, ”Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum" dedi.

Ligin ikinci devre hazırlıkları için kampa giren Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına sürdürdü. Kampta gazetecilere açıklama yapan yeni transfer stoper Barış Baştaş, Aytemiz Alanyaspor’daki ortamı çok sevdiğini belirtti. “İyi yerlere geleceğimize inanıyorum”

Kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını aktaran Baştaş, “Buraya isteyerek geldim. Çok iyi bir kulübe geldim. Buraya gelirken başkanımız ve hocamız çok büyük saygı gösterdi. Ben de onlara layık olmak için sahaya çıkıp gereken saygıyı göstereceğime inanıyorum. Buraya gelir gelmez takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Yabancı, Türk hepsi çok iyi bir arkadaşlık grubu var burada. Hoca da zaten hep söylüyor; takım olmamız gerektiğini. Takım olduğumuz sürece iyi bir yerlere geleceğimizi. Hocamızın üst düzey, inanılmaz bir pratik zekası var. Futbol bilgisi çok iyi ve ben bu arkadaşlık ortamıyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi.

“Alanyaspor'un çok iyi bir ekibi var” Bir gazetecinin ligin ikinci yarısı için düşüncelerini sorması üzerine yanıt veren Baştaş, “Ligin 2. yarısının iyi geçmesi gerekiyor. Çünkü Alanyaspor'un bulunduğu konum şu anda iyi bir yerde değil ama çok kötü bir yerde de değil. Ama tabii Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum. Alanyaspor'un çok iyi bir ekibi var. Baktığın zaman kaliteli futbolculara sahip. Bunu da başaracak güçte” ifadelerini kullandı.

Alanyaspor’un ilk yarıda yaşadığı savunma sıkıntısı konusunda sorulan soruyu da cevaplayan Baştaş, şunları söyledi: “Senelerce Süper Lig'de oynadım ve oynuyorum. Maçlarını izliyordum diğer takımlarda oynadığım zaman. Şu an buradayım. Savunma bütün ekipten oluşuyor. Bütün ekibin iyi savunma yapması gerekiyor. Biz bunu mesela toplantıda da konuştuk. Premier Lig maçlarını izlediğimiz zaman, hocamız bunları bize gösterdiği zaman, takım halinde kompak duruyorlar. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü gol yediğiniz zaman sadece savunma ya da kaleci gol yemiyor. Bütün takım gol yiyoruz, bütün takım halinde gol atıyoruz. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

Alanyaspor laktat testinden geçti Öte yandan Alanyaspor genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla laktat testinden geçirildi. Pamukkale Üniversitesi'nden gelen görevliler tarafından futbolculara genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan test 5 grup halinde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi eşliğinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü.

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