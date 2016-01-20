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20.01.2016 - 10:55 | | İHA

Barry Douglas sağlık kontrolünden geçti

Torku Konyaspor’un Polonya Ligi takımlarından Lech Poznan’dan transfer ettiği İskoç oyuncu Barry Douglas, Konya’da sağlık kontrolünden geçti.

Barry Douglas sağlık kontrolünden geçti
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Torku Konyaspor, Polonya Ligi takımlarından Lech Poznan’dan Barry Douglas ile anlaştı.

Yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalamak üzere Konya’ya gelen İskoç oyuncu sağlık kontrolünden geçti. Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünde 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Barry Douglas bir dizi sağlık testinden geçirildi. Yapılan taramada İskoç oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi. Yeşil-beyazlıların Barry Douglas ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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