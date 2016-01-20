Barry Douglas sağlık kontrolünden geçti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Torku Konyaspor, Polonya Ligi takımlarından Lech Poznan’dan Barry Douglas ile anlaştı.

Yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalamak üzere Konya’ya gelen İskoç oyuncu sağlık kontrolünden geçti. Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünde 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Barry Douglas bir dizi sağlık testinden geçirildi. Yapılan taramada İskoç oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi. Yeşil-beyazlıların Barry Douglas ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.