Başakşehir, Antalyaspor hazırlanıyor!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve koordinasyon ile 5'e 2 top kapma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.



İdmanın dar alan oyununun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.