Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Başakşehir yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Geride kalan 5 haftada sadece 1 kez galip olan Başakşehir, Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. Göztepe ile berabere kalan Başakşehir son olarak Trabzonspor deplasmanında çıktığı maçı 2-0'lık skorla kazanmasını bildi ve ilk üç puanını aldı

Konuk Antalyaspor ise Başakşehir'in aksine yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ekipler arasında yer alıyor. Geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan ve ligde 4. sırada yer alan Antalyaspor sezonun açılış maçında sahasında Gençlerbirliği'ni yenerek yeni sezona 3 puanla başladı. 2. hafta maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 3. haftada Denizlispor'u tek golle geçti. Deplasmanda Yeni Malatya'ya kaybetti ve son hafta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.