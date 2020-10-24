Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 6. hafta maçında bu akşam Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, geride kalan 5 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'lık skorla deviren Başakşehir bu sezonki ilk 3 puanını almıştı. Peki Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir-Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Başakşehir yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Geride kalan 5 haftada sadece 1 kez galip olan Başakşehir, Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. Göztepe ile berabere kalan Başakşehir son olarak Trabzonspor deplasmanında çıktığı maçı 2-0'lık skorla kazanmasını bildi ve ilk üç puanını aldı
Konuk Antalyaspor ise Başakşehir'in aksine yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ekipler arasında yer alıyor. Geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan ve ligde 4. sırada yer alan Antalyaspor sezonun açılış maçında sahasında Gençlerbirliği'ni yenerek yeni sezona 3 puanla başladı. 2. hafta maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 3. haftada Denizlispor'u tek golle geçti. Deplasmanda Yeni Malatya'ya kaybetti ve son hafta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.