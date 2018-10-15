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15.10.2018 - 17:14 |

Başakşehir, Arda Turan için toplanıyor

Medipol Başakşehir yönetimi, Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası toplanma kararı aldı. Yapılacak toplantının ardından Arda Turan ile ilgili karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Başakşehir, Arda Turan için toplanıyor
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Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası Medipol Başakşehir yönetimi karar için toplanıyor. Bu akşam 19:30'da bir araya gelecek yönetim, Arda Turan ile ilgili kararını verecek.

Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklama

"Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak"

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