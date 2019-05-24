Başakşehir, Aziz Behich'i resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçti. Başakşehir geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan Avusturalyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

İstanbul ekibi Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Başakşehir'in yaptığı açıklama şu şekilde;

'Kulübümüz, Hollanda’nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' denildi.

28 yaşındaki futbolcu PSV ile 4 maçta görev alırken skora katkı sağlayamadı.