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02.09.2019 - 18:07 | | DHA

Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı!

Başakşehir, Hamburg'dan Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı!
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Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Transfer döneminin bitimine saatler kala Başakşehir, bir transfer daha açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, Stuttgart forması giyen milli oyuncu Berkay Özcan'ı bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Başakşehir kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan’ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart’tan Hamburg’a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Yıldız ismin adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

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