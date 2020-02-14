Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler açıklandı

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi Başakşehir Beşiktaş maçıyla başlıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de muhtemel 11'ler ve kadrolar...



BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli



Beşiktaş: Karius, Victor Ruiz, Vida, Caner Erkin, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz





Kevin-Prince Boateng Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı