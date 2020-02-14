14.02.2020 - 19:09 |
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler açıklandı
Başakşehir Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 22. hafta mücadelesinde her iki takım da 3 puan için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili maç ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları ve ilk 11'leri ile kadroları...
Süper Lig'de 22. haftanın perdesi Başakşehir Beşiktaş maçıyla başlıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de muhtemel 11'ler ve kadrolar...
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
Beşiktaş: Karius, Victor Ruiz, Vida, Caner Erkin, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz
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