Başakşehir-Beşiktaş maçının heyecanı Misli.com'da...

Süper Lig'de 22. haftaya enfes bir maçla başlıyoruz!

Geçtiğimiz hafta zorlu Sivas deplasmanında Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Başakşehir, iç sahada bu sezon sadece Fenerbahçe'ye kaybetti.

Beşiktaş ise TD Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez Dolmabahçe'de sahne aldı, yeni transfer Boateng'in de ikinci yarı oyuna dahil olmasıyla Gaziantep FK engelini 3-0 gibi farklı bir skorla geçmesini bildi.

Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz antrenmanlara başlasa da henüz tam olarak iyileşmedi, sağ bek Gökhan Günül ise cezalı.

Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği bu çekişmeli mücadeleye karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında, deplasmanda olan ekipler galibiyet alamadı!

- Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan son 3 lig maçını, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir kazanmıştı. (Beşiktaş - Şenol Güneş)

- Başakşehir'in evinde oynadığı son 4 lig maçında karşılıklı gol izledik, 3'ünde 2.5 gol barajı aşıldı.

- Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyeri 2/2 ile başladı. 2 maç da "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, karşılıklı gol!

Üyelerin %17'den fazlası bu zorlu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyor. %15'lik kesim Başakşehir galibiyetine, %13'lük kesim ise Beşiktaş galibiyetine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Geçtiğimiz hafta olaylı Sivas mücadelesinden 1 puanla dönen Başakşehir’de, Okan Buruk oynanan futboldan memnun değil. Zira deplasmanlarda daha fazla zorlandıklarını görebiliyoruz. Ancak iç sahada bambaşka bir Başakşehir oynuyor. Daha organize, muazzam seviyede hücum presi yapan ve skor üretme konusunda problem yaşamayan bir takım görüyoruz. Beşiktaş’ta Sergen Hoca sonrası takım mental anlamda toparlanmış görünüyor. Fakat yine de ben Beşiktaş’ı kırılgan görüyorum. Bu maç Siyah Beyazlılar için gerçek bir sınav olacak. Başakşehir’in kendi evinde Beşiktaş’a karşı en az 2 gol kaydedeceğini düşünüyorum.