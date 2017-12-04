04.12.2017 - 11:11 | | İSTANBUL (AA)
Başakşehir-Braga maçı biletleri satışta
Medipol Başakşehir-Braga maçının biletleri satışa çıktı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğu üst tribünü 150 lira, kuzey tribünü bilet fiyatının ise 100 lira olduğu belirtildi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 7 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Gruptaki son maç öncesinde Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, lider Braga'nın ise 10 puanı bulunuyor.