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04.12.2017 - 11:11 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir-Braga maçı biletleri satışta

Medipol Başakşehir-Braga maçının biletleri satışa çıktı.

Başakşehir-Braga maçı biletleri satışta
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğu üst tribünü 150 lira, kuzey tribünü bilet fiyatının ise 100 lira olduğu belirtildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 7 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Gruptaki son maç öncesinde Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, lider Braga'nın ise 10 puanı bulunuyor.

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