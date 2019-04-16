Başakşehir, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile süren idman, topa hakim olma oyunuyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunun ardından, dayanıklılık parkurunda gerçekleştirilen çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.