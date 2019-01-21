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21.01.2019 - 02:30 |

"Başakşehir çok büyük bir kulüp"

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Robinho, “İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum, mutluyum” dedi.

"Başakşehir çok büyük bir kulüp"
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Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Robinho, “Trabzonspor deplasmanları hep zor oluyor ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Asist yaparak katkıda bulunduğum için mutluyum” dedi.

Turuncu-lacivertli takımın büyük bir kulüp olduğunu sözlerine ekleyen Brezilyalı futbolcu, “Başakşehir’in oyun felsefesi bana çok uygundu. Artık Başakşehir için savaşacağım” ifadelerini kullandı.

‘Çok şey öğrendim’

Maçın en çalışkan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, “Zirvede olmak baskı yaratmıyor, hatta rahatlatıyor” diye konuştu. Emre Belözoğlu’nun tecrübesinden faydalandığını söyleyen genç oyuncu, “Geldiğim günden beri Emre ağabey yardımcı oldu bana, ondan çok şeyler öğrendim” ifadesini kullandı.

Arda Turan son 3 maçta farklı

Son maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Arda Turan, Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıktığı son 3 maçta da tecrübesini konuşturdu. Turan, bir gol, iki asistle takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.


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