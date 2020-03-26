26.03.2020 - 18:36 | | AA
Başakşehir: "Covid-19 taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır"
Başakşehir'den koronavirüs açıklaması geldi. Testlerin hiçbirinde pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu. Açıklamada "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
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