Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Başakşehir: "Covid-19 taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır"
26.03.2020 - 18:36 | | AA

Başakşehir: "Covid-19 taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır"

Başakşehir'den koronavirüs açıklaması geldi. Testlerin hiçbirinde pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu. Açıklamada "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir: "Covid-19 taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır"

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tyson'dan itiraf: Tıpkı hayvan gibi

Başakşehir: Covid-19 taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır

Anthony Martial'ın AS Monaco Formasıyla Attığı En İyi 5 Gol

Ümit Karan: Fenerbahçe'ye en iyi oynadığımız maçta 6-0 yenildik
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'da düzenlenecek

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'da düzenlenecek

FIFA kararını verdi! Fenerbahçe 750 bin euro ödeyecek...

FIFA kararını verdi! Fenerbahçe 750 bin euro ödeyecek...

MotoGP'de İspanya Grand Prix'si corona virüs nedeniyle ertelendi

MotoGP'de İspanya Grand Prix'si corona virüs nedeniyle ertelendi

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Sıradaki Haber