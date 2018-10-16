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16.10.2018 - 14:17 |

Başakşehir’den Arda Turan’a para cezası

Başakşehir Kulübü, Berkay Şahin kavgasıyla gündeme gelen Arda Turan’a 2.5 milyon TL para cezası verdiğini açıkladı. İstanbul ekibi ayrıca, Arda'nın profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini duyurdu.

Başakşehir’den Arda Turan’a para cezası
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Arda TuranBerkay Şahin kavgası Türkiye’nin gündemini meşgul ederken tecrübeli futbolcu ile ilgili Başakşehir Kulübü resmi siteden bir açıklama yaptı. Buna göre Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası verildi.

Başakşehir Kulübü ayrıca, Arda'nın profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

Başakşehir’den Arda Turan’a para cezası

Tarihi para cezası alan Arda Turan, Medipol Başakşehir'in bugün yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

AA'da yer alan habere göre; ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alan oyunu ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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