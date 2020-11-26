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26.11.2020 - 16:25 | | İHA

Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

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