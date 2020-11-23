Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir deplasmanda Manchester United karşısında
23.11.2020 - 09:28 |

Başakşehir deplasmanda Manchester United karşısında

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında yarın grup lideri de olan İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak.

ABONE OL

Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı.

Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'de 4 eksik

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.  İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Diego Perotti'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de zirve karıştı! İşte Süper Lig'de puan durumu ve sonuçlar

Başakşehir deplasmanda Manchester United karşısında

PSG'de oyuncuların neşe kaynağı: Mbappe!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Havva Ninenin Trabzonspor aşkı
    Havva Ninenin Trabzonspor aşkı
  2. Ve Bogdanovic rekor teklifi kabul etti
    Ve Bogdanovic rekor teklifi kabul etti
  3. Başakşehir'in rakibi ManU
    Başakşehir'in rakibi ManU
  4. 3 büyükler Costa için devrede!
    3 büyükler Costa için devrede!
  5. 'Bu takım şampiyonluk adayı değil...'
    'Bu takım şampiyonluk adayı değil...'



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Max Kruse şova devam ediyor! Yine sahnede...

Max Kruse şova devam ediyor! Yine sahnede...

Son dakika - Sergen Yalçın'dan övgü! ‘Atiba güçlü, çünkü tek idman kaçırmıyor’

Son dakika - Sergen Yalçın'dan övgü! ‘Atiba güçlü, çünkü tek idman kaçırmıyor’

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara Fenerbahçe motivasyonu!

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara Fenerbahçe motivasyonu!

Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal’la 3 galibiyet

Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal’la 3 galibiyet

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet