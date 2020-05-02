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02.05.2020 - 09:37 | | FANATİK

Başakşehir, Emre Demir transferini tamamlıyor!

Avrupa kulüplerinin radarında olan, son olarak Trabzonspor’un istediği Kayserispor’un yıldız adayı Emre Demir, Başakşehir’e gitmek üzere. Öyle ki 16 yaşındaki futbolcuyla, teknik direktör Okan Buruk’un dahi görüştüğü öğrenildi.

Başakşehir, Emre Demir transferini tamamlıyor!

Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın kapısından dönen, son olarak Trabzonspor’un listesine giren Emre Demir’in rotası belli...

Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği 16 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir’in devre arasından beri istediği ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Ocak ayında finansal kriterler nedeniyle bu işi bitiremeyen Turuncu-Lacivertliler, sezon sonu için Kayserispor ile sözleşti. Hatta Emre Demir ile teknik direktör Okan Buruk’un dahi görüştüğü ve “Burada iyi çalışırsan, 2 sene sonra Avrupa’ya gidersin” dediği öğrenildi. Kayserispor’un 8 yaşında Mersin’den bulup getirdiği Emre Demir, daha önce Barcelona tarafından elemelere çağrılmıştı.

1.5-2 milyon Euro bonservis

Kayserispor’un büyük emekleri nedeniyle Sarı- Kırmızılı kulübe mutlaka iyi bir bonservis bedeli kazandırmak isteyen Emre Demir ve ailesi, artık Sarı-Kırmızılılar’ın Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor. Bonservis konusunda konuşulan rakam ise 1.5-2 milyon Euro arası...

Başakşehir, Emre Demir transferini tamamlıyor

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