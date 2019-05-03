03.05.2019 - 02:30 |
Başakşehir en kritik virajda
Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir bugün Demir Grup Sivasspor deplasmanında çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak.
Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir bugün Demir Grup Sivasspor deplasmanında çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Son 5 maçta 10 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yakaladığı büyük avantajı yitiren turuncu-lacivertli takım, Sivasspor’u yenerek, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi zirvedeki yerini sağlama almaya çalışacak.
Başakşehir dün yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Sivas’a gitti. Son haftalarda hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle forvet hattında değişiklik düşünen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Adebayor’u ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.