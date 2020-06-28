Başakşehir Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Başakşehir - Galatasaray: 0-0

GOL: 51' Aleksic (Başakşehir)

Önemli pozisyonlar

34. dakikada Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok kurtardı.



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli



Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru

Ömer Bayram döndü

Gaziantep FK maçında hiç süre almayan Ömer Bayram Başakşehir karşısında on birdeki yerini aldı.

Terim Rize maçındaki performansı sonrası kızağa çektiği ve geçen hafta kulübede oturttuğu Ömer Bayram'ı Başakşehir karşısında orta alanda değerlendirdi.

Robinho sürprizi

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray karşısında Robinho sürprizi yaptı.

Geçen hafta Ankaragücü karşısında oyuna sonradan girip galibiyette pay sahibi olan yetenekli futbolcu 11'e alınırken Okan Buruk Demba Ba'yı ise yedek soyundurdu.

Yönetimden 4 isim

Galatasaray'da yönetimi temsilen 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yöneticiler Mahmut Recevik ve Metin Karakaya tribünde yer aldılar. İki kulüp yöneticileri sosyal mesafelerini tribünde korudular.

Muslera'dan ziyaret

Rize'de geçirdiği ağırlık sonrası sezonu kapatan Fernando Muslera yine takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Cim-Bom'un kaptanı dün tesisleri giderek Başakşehir maçı öncesi takım arkadaşlarına moral verdi.

Kulüp doktoru Yener İnce Muslera ile beraber çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili kardeşim bugün takıma moral vermek için geldi" diye yazdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda koronavirüs sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının resimlerinin bulunduğu karton maketler yeraldı.

Başakşehir'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" pankartı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetimi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için tribüne "geçmiş olsun" pankartı astı.

Yakın zamanda beyin ve mide ameliyatları geçiren Cengiz için tribünde, "Sayın Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle." yazılı pankart yer aldı.

Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol