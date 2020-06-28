28.06.2020 - 18:03 |
Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? BŞK GS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...
Süper Lig'in 29. haftasında zirve ateşi Başakşehir Galatasaray maçıyla yanmaya devam ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta liderliği Trabzonspor'un elinden alan Başakşehir, sahasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. İşte merakla araştırılan maçla ilgili bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olarak gösterilen 21:00'deki zorlu randevu öncesi her iki takım da mutlak 3 puan istiyor...
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Galatasaray maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Onyekuru, Feghouli, Jesse Sekidika
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