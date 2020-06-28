Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? BŞK GS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...

Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olarak gösterilen 21:00'deki zorlu randevu öncesi her iki takım da mutlak 3 puan istiyor...



BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir Galatasaray maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba



Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Onyekuru, Feghouli, Jesse Sekidika

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