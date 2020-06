Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? BŞK GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 29. haftasında zirve ateşi Başakşehir Galatasaray maçıyla yanmaya devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olarak gösterilen 21:00'deki zorlu randevu öncesi her iki takım da mutlak 3 puan istiyor...



BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir Galatasaray maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli



Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru

