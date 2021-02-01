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01.02.2021 - 09:54 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak
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 Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.  Ligde son dört maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 15. sırada girdi.  Son üç maçını kazanan Galatasaray ise 42 puanla 3. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan ve resmi sözleşme imzalanması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu mücadelede takımın başında olması bekleniyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek.  Tedavileri devam eden Rafael ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.  Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.  Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek. 

Başakşehir, Galatasaraya konuk olacak

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