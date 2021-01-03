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03.01.2021 - 07:00 |

Başakşehir galibiyeti Fenerbahçe'de havayı değiştirdi!

Başakşehir galibiyeti Fenerbahçe için 3 puandan çok daha fazlasını kazandırdı, moral motivasyon açısından takımı rahatlattı

Başakşehir galibiyeti Fenerbahçe'de havayı değiştirdi!
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Sarı-lacivertlilerde kritik ocak ayı öncesi turuncu-lacivertlilere karşı alınan önemli galibiyet ileriye umutla bakılmasını sağladı. Hem farklı sonuç hem de geriye düşülmesine karşın gösterilen reaksiyon ayağa kalkış sürecinin başladığına dair inancı artırdı.

Süper Lig’de Başakşehir’e karşı 4-1’lik galibiyet alan Fenerbahçe ciddi anlamda moral buldu.
Bu sonucun ardından haftayı maç yapmadan ‘bay’ geçen sarı-lacivertliler galibiyetin etkisiyle daha neşeliydi. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar takımın öz güvenini olumsuz etkiliyordu. Bu galibiyet sonrası takımın motivasyon açısından da toparlanmaya başladığı görüldü.

Başakşehir galibiyeti Fenerbahçede havayı değiştirdi


Başakşehir örneği
Maçın hakeminin kararları tartışılsa da teknik heyet işe olumlu tarafından yaklaşmaya çalışıyor. Özellikle mücadele 11’e 11 devam ederken takımın üstün olduğu taraflar tespit edildi ve oyunculara aktarıldı, buna konsantre olmaları istendi.
Önceki maçlarda reaksiyon veremeyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında oyunun belli bölümlerinde üstündü. Hatayspor maçında rakibi iki kişi eksik kalmasına rağmen takımın etkisiz olduğu maçlar söz konusuydu. Başakşehir maçında ise rakip eksik kaldığında maçı koparan bir Fenerbahçe vardı. Bu tip olumlu gelişmeler teknik heyetin daha umutla ligin kalanına bakmasını sağlıyor.
Takımda bir toparlanma ve ayağa kalkma sürecinin başladığına inanılıyor. Ocak ayındaki yoğun süreç öncesi Başakşehir maçında gelen kritik galibiyet 3 puandan daha fazlasını kazandırmış oldu.

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