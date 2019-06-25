Başakşehir, Gulbrandsen transferini resmen açıkladı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.

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