25.06.2019 - 15:15 |
Başakşehir, Gulbrandsen transferini resmen açıkladı!
Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.
Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.
Başakşehir transferi bu videoyla duyurdu;
?? #KuzeyinKralıGeldi pic.twitter.com/XM0s9nc5CE— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 25, 2019