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25.06.2019 - 15:15 |

Başakşehir, Gulbrandsen transferini resmen açıkladı!

Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başakşehir, Gulbrandsen transferini resmen açıkladı!
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.

Başakşehir transferi bu videoyla duyurdu;

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