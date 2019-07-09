Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Vişça ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü Avusturya'nın Salzburg kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.