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09.07.2019 - 07:45 |

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor
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Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Vişça ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

 

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü Avusturya'nın Salzburg kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.

 

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